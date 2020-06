Bologna, 19 giugno 2020 - Le prime tracce sono di gennaio. Tracce di Covid-19. Le ha trovate l’Istituto Superiore di Sanità analizzando le acque di scarico di Bologna, raccolte prima che scoppiassero i primi contagi in Italia. I campioni prelevati in città presentano tracce di Coronavirus già dal 29 gennaio, risultati confermati in due diversi laboratori, con due differenti metodi.

La positività è riscontrata anche a febbraio, mentre non c’è traccia del virus nei prelievi di ottobre, novembre e dicembre 2019 (a Milano e Torino invece il virus compare già poco prima di Natale). Campioni di controllo, per confronto, sono stati prelevati tra settembre 2018 e giugno 2019: tutti negativi.