Corso di massaggi per bebé all’asilo nido ‘Vita Nuova’

Un corso gratuito di massaggio infantile che si articola in 5 incontri della durata di 60 minuti circa: giovedì 9, 16, 23, 30 maggio e giovedì 6 giugno alle 16,30 all’asilo nido Vita Nuova in via Sandro Pertini. Le lezioni sono rivolte a genitori con bambini di età da 1 a 8 mesi e sono tenute dall’insegnante Valentina Franchi, diplomata Aimi (Associazione italiana massaggio infantile). Il massaggio infantile è un’antica tradizione che valorizza l’importanza di comunicazione tra l’adulto e il bambino fin dai primi giorni di vita con lo scopo di favorire il legame di attaccamento. E’ uno strumento di conoscenza reciproca che aiuta il genitore a comprendere meglio i segnali del figlio. Nel corso si potrà imparare come dare sollievo al piccolo che soffre di stipsi e di coliche addominali.