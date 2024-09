Da Buckingham Palace al Castello dei Ronchi

Londra chiama, Crevalcore risponde. Sabato e domenica a Crevalcore e poi nella località Castello dei Ronchi, si terrà l’evento intitolato ‘For king and country’. Si tratta di un raduno multiepoca, biennale unico nel suo genere, che vede la scesa in campo di una trentina di rievocatori in divisa britannica, italiani, inglesi e scozzesi. La kermesse, alla terza edizione, organizzata dall’associazione crevalcorese ‘I sempar in baraca’, gode dei ringraziamenti di Buckingham Palace e gode del patrocinio della ambasciata britannica a Roma.

Il programma della rievocazione vedrà sabato alle 16, alla presenza dell’addetto militare dell’ambasciata britannica, il centro storico di Crevalcore affollarsi di rievocatori in divise britanniche dal 1700 fino ai giorni nostri, provenienti dall’Inghilterra e dalla Scozia. I militari al suono delle cornamuse e dei tamburi sfileranno nel centro storico. Quindi l’evento si sposterà a Castello dei Ronchi negli spazi del parco e dove sono stati allestiti lo stand gastronomico de ‘I sempar in baraca’, punti ristoro e servizio bar. "Al castello sia sabato che domenica – spiega Mauro Caselli, uno degli organizzatori dell’iniziativa – i rievocatori accoglieranno gli ospiti con tavoli didattici e prove di sparo. Sarà presente un rappresentante del 185° reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione Folgore in ricordo e in onore dei paracadutisti italiani della Folgore. Militari che dopo l’armistizio del 1943, decisero di combattere di fianco agli alleati e che con le loro azioni furono determinanti alla liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Dunque una grande occasione per conoscere la storia e godersi il colore delle diverse divise". E Caselli continua: "Sabato sera alle 21 lo stand gastronomico dell’associazione si trasforma in pub – taverna con birra, bicchieri di rum, canti scozzesi e inglesi, accompagnati dal suono delle cornamuse. E si cena a tavola con i rievocatori in divisa, italiani e stranieri. Insomma i visitatori si potranno calare in questa atmosfera da pub inglese. Questa manifestazione fa parte delle cinque rievocazioni che svolgiamo annualmente e che rendono Crevalcore la prima in Italia per numero di rievocazioni storiche svolte".

L’associazione ‘I sempar in baraca’, nacque nel 1997 su iniziativa di un gruppo di amici delle frazioni di Bolognina e dei Ronchi. Dal 1999 ha in custodia il parco di circa 26.000 metri quadri e la Villa Ronchi, dove organizza rievocazioni storiche e altre manifestazioni. L’ingresso all’evento è gratuito.

Pier Luigi Trombetta