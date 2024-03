Eccheli: "Con la Lube ci giochiamo tutto"

La Mint Vero Volley Monza non può più sbagliare. Dopo due match point falliti, uno in trasferta e uno in casa, domani all’Eurosuole Forum si giocherà la bella di un quarto di finale contro la Cucine Lube Civitanova in cui è già successo di tutto. I brianzoli, vittoriosi con pieno merito nelle prime due gare della serie (oltre che nei quarti di finale di Coppa Italia), non sono riusciti a chiudere i conti con i vice-campioni d’Italia che con le spalle al muro hanno reagito con grande determinazione.

Coach Massimo Eccheli nelle ultime tre sfide ha riproposto da titolare Ran Takahashi, lasciando in panchina a lungo Eric Loeppky. Lo schiacciatore giapponese, Mvp in gara-2, è stato altalenante nelle successive due partite e domenica pomeriggio ha messo a terra quindici punti, esaltando gli onnipresenti connazionali giornalisti. "Avremmo dovuto vincere, lo sappiamo, ma siamo pronti per la prossima sfida. Dobbiamo migliorare e sistemare alcuni dettagli, in vista di domani", ha dichiarato l’ex giocatore di Padova, che sembra destinato a tornare in patria alla fine di questa stagione.

La palma di Mvp di gara-4 è invece andata a Aleksandar Nikolov: "Siamo contentissimi di essere riusciti a centrare l’obiettivo di portare la serie nuovamente a Civitanova. Ce l’abbiamo fatta aggiudicandoci due partite al tie break, due gare che hanno messo in vetrina tutto il nostro carattere. Adesso, però, sarà fondamentale compiere pure l’ultimo passo".

Il bulgaro è stato spostato da coach Gianlorenzo Blengini nel ruolo di opposto, con l’ex Adis Lagumdzija finito in panchina ma pronto a subentrare: "Abbiamo compiuto una bella rimonta, riportando la serie in parità dopo esserci trovati sotto 0-2. Il lavoro, però, non è ancora finito, quindi testa alla partita che vale la semifinale. Giocheremo in casa e tutti noi ci auguriamo di vedere il palasport pieno, coi nostri tifosi a spingerci come hanno fatto anche a Monza. Sono arrivati in tantissimi, approfitto dell’occasione per ringraziarli".

L’entusiasmo e l’esperienza dei marchigiani potrebbe fare la differenza ma la formazione del Consorzio quest’anno ha dato il meglio di sè quando non ha avuto nulla da perdere contro le big.

Questa bella insomma rimane più che equilibrata anche se servirebbe, anche a partita in corso, il miglior Loeppky, oltre a un Arthur Szwarc più coraggioso e preciso in certe situazioni. Monza, così come Civitanova, si giocherà tantissimo se non tutto in una sera: un successo oltre a valere il pass per le semifinali scudetto garantirebbe la qualificazioni alle coppe europee, senza passare dai playoff per la Challenge Cup e con la possibilità a quel punto male che vada di giocarsi il terzo posto e quindi la Champions League. In tutto questo, i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, dopo aver eliminato proprio la Lube nella semifinale della massima competizione europea, si stanno preparando con calma e tutti i vantaggi del caso per gara-1, domenica alle 18.