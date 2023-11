Elicottero caduto. Trovato morto anche il pilota

I carabinieri del nucleo subacquei di Genova, hanno recuperato il corpo dell’imprenditore Hazem Bayumi, 73 anni, di origini egiziane (foto sotto) scomparso in seguito all’inabissamento del suo elicottero nel lago della Cava 6 a Settepolesini di Bondeno, nel Ferrarese. L’elicottero precipitò lo scorso 10 ottobre e il giorno successivo venne ritrovato il corpo senza vita del passeggero che era con lui a bordo del Bell 206B JetRanger III: un uomo di nazionalità olandese, Philip Hubert ter Woor (foto in alto). Proseguono le ricerche per il recupero di tutti i pezzi del relitto.