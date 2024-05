"Emergenza, l’Ausl ritiri il bando"

È bufera per il bando pubblicato dall’Ausl per conferire l’incarico di direttore dell’Unità operativa Rianimazione ed emergenza territoriale del Dipartimento emergenza interdipartimentale (Dei). Sia lo Snami che l’Associaizone anestesisti rianimatori osperalieri-Emergenza area critica (Aaroi-Emac) fanno muro. Lo Snami parla di avviso "anomalo", pronto ad impugnare legalmente l’atto e anche a ‘pronosticare’ il futuro vincitore depositandone il nome da un notaio a procedure ancora aperte. Insomma lo Snami esprime "gravi preoccupazioni riguardo alle criticità dell’atto, con problematiche sia di natura amministrativa sia gestionale nell’attuale organizzazione del sistema di emergenza territoriale dell’Ausl". Il bando, scrive il sindacato, "sembra mantenere un’organizzazione che non è coerente con le previsioni del resto del Paese e della stessa Regione Emilia-Romagna, né tantomeno condivisa dagli operatori medici dell’emergenza territoriale, i quali ritengono che il sistema 118 debba essere omogeneo, e non suddiviso in unità operative distinte". La contrarietà è per "la miscellanea di discipline distinte, con possibili conflitti di competenze e di direnzione". L’invito all’Ausl è di "riconsiderare il riassetto del sistema di emergenza territoriale, proponendo un’organizzazione omogenea sul territorio aziendale". L’associazione anestesisti rianimatori intanto ha ià incaricato uno studio legale di inviare una diffida all’Ausl, segnalando che "viene consentita l’ammissione alla procedura, sia a dirigenti medici in possesso della necessaria anzianità e specializzazione in Anestesia e rianimazione che, a dirigenti medici specializzati in Medicina d’emergenza-urgenza".