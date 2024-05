Evento musicale al Mast con Marzadori e Rebaudengo

Il Mast di via Speranza, in collaborazione con UniCredit, sponsor della Filarmonica della Scala, ospita domani uno speciale appuntamento musicale. Protagonisti, alle 19 nell’auditorium, i talentuosi Laura Marzadori (primo violino della Scala) e Andrea Rebaudengo (pianoforte) impegnati in un recital per violino e pianoforte. In programma la Sonata Primavera op 24 di Beethoven e la Sonata 3 op 108 di Brahms.

La suggestione del concerto sarà l’occasione, per chi non lo avesse ancora fatto, di visitare la bella mostra ’Vertigo-Video Scenarios of Rapid Chances’ a cura di Urs Stahel, che vede ventinove artisti internazionali affrontare il tema del mutamento delle società, attraverso il mezzo della videoarte. Fino al 30 giugno le gallerie del Mast ospitano 34 opere video che indagano, appunto, sui rapidi cambiamenti che abbiamo sotto gli occhi, nel lavoro, nella comunicazione e nell’ambiente.