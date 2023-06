Export alimentare, missione a New York

La Regione Emilia Romagna punta sull’export dei prodotti alimentari partecipando per il secondo anno consecutivo al Summer Fancy Food Festival di New York. L’apppuntamento fa parte della nuova missione istituzionale negli Usa guidata dal presidente Stefano Bonaccini (a destra nella foto), con la partecipazione dell’assessore all’Agricoltura e agroalimentare, Alessio Mammi (a sinistra nella foto), partita il 24 giugno, oggi l’ultima giornata. "Alcuni dei prodotti più apprezzati in tutto il mondo parlano emiliano-romagnolo. Specialità che sono sinonimo di qualità e di un forte legame con il territorio. Siamo qui a fianco delle nostre imprese e dei Consorzi di tutela per consolidare il nostro posizionamento", hanno detto Bonaccini e Mammi. Nel 2022, il valore delle esportazioni emiliano-romagnole verso gli Stati Uniti ha sfiorato i 10,5 miliardi di euro (con un peso del 12,4% sul totale dell’export nazionale) in crescita del 31,2% sul 2021 e del 60,4% sul 2019.