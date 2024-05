Festa di primavera al parco per i 60 anni della PolMasi Domani al parco Zanardi di Casalecchio si terrà la festa di primavera con iniziative sportive e ricreative gratuite per bambini di tutte le età, inclusa la costruzione degli aquiloni. Un evento organizzato dalla Cooperativa Nuove Generazioni e PolMasi per celebrare i 60 anni della Polisportiva fondata nel 1964.