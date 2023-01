Furti a Bologna, casa svaligiata al parco Melloni: "In balia di ladri e vandali"

Nadia Soverini mostra le inferriate tagliate: il furto è avvenuto giovedì pomeriggio

Bologna, 7 gennaio 2023 – Approfittando del buio, sono entrati dal Giardino Melloni, in pieno quartiere Saragozza, hanno agevolmente tagliato la rete che separa il parco pubblico dall’area privata del caseggiato di via Edoardo Brizio e poi hanno segato le inferriate della finestra del bagno di casa della signora Nadia Soverini come fossero state di burro. Hanno infine sfondato il doppio vetro e, siccome lei si era assentata da casa un paio d’ore, i ladri (si tratta con ogni probabilità di più persone) hanno potuto agire indisturbati.

“Sono uscita alle 16 e rientrata alle 19 di ieri (giovedì, ndr); credo di averli messi in fuga quando sono entrata con l’auto nel vialetto e hanno sentito il rumore – racconta la signora, che ha 70 anni e vive sola –. Hanno messo a soqquadro tutto, c’erano talmente tante cose per terra che non si riusciva a camminare. Hanno rovistato ovunque, persino nei posti più impensati, e divelto tutti i cassetti dalle cassettiere, svuotato completamente l’armadio. Hanno persino lasciato aperto il frigo, ma senza toccare nulla, evidentemente non c’erano pietanze di loro gradimento...", cerca di sdrammatizzare dopo il furto subìto.

Il bottino, certo, è stato ingente: duemila euro in contanti, cinque anelli d’oro, braccialetti, una collana di coralli, due orologi. "Ma il danno più grande è l’invasione in casa mia, il caos ovunque", rivela Nadia. "Il problema è che il parco Melloni è troppo buio e non essendo chiuso la notte chiunque può entrare e fare quello che vuole. Ultimamente troviamo spesso le auto lasciate nel vialetto danneggiate da vandali – illustra la residente –. Da tempo chiediamo più illuminazione e una rete più resistente a dividerci dai giardini, invano. I miei vicini sono stati visitati due volte dai ladri negli ultimi anni".

Interviene sulla vicenda il capogruppo di Fd’I in Comune Stefano Cavedagna: "Nonostante la Giunta si rifiuti di parlare di sicurezza, c’è un’escalation di furti in zone storicamente tranquille. La situazione del parco Melloni è nota all’amministrazione, ma non ci sono mai stati interventi significativi. I cancelli del parco devono essere chiusi la sera ma non accade. Il Comune installi telecamere e aumenti l’illuminazione". Così invece Matteo Di Benedetto, Lega: "Era questione di tempo: abbiamo chiesto al Comune diverse misure per il parco, dalle telecamere al presidio fisso, ma ci è stato detto no. Ecco il risultato".