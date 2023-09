Ghepard, niente settore giovanile

Una delle storiche società calcistiche del territorio bolognese è costretta a fare le valigie, almeno per questa stagione. La Libertas Ghepard, che ha sempre avuto modo di svolgere le proprie attività al campo ’Lucchini’, di fronte allo stadio Dall’Ara, è stata costretta a ridimensionarsi: con una nota pubblicata sui propri social, infatti, si annunciava il proseguimento solamente delle attività legate alla Prima Squadra, inserita in seconda categoria, e dei Primi Calci (annate 2017 e 2018), sospendendo le attività di settore giovanile a causa della riqualificazione con i fondi del Pnrr del campo.

Alla nota ufficiale hanno replicato i genitori dei giovani atleti: "Ci chiediamo come sia stato possibile arrivare a una decisione così penalizzante per i ragazzi. Com’è stato possibile, quindi, che a distanze di settimane tutto quello che era stato definito come certo sia diventato impraticabile. La decisione, comunicata alle famiglie senza preavviso, è molto penalizzante. Vi chiediamo di tornare sulla decisione presa, valutando insieme possibili soluzioni per non disperdere quanto finora costruito. Vi chiediamo di assumervi la responsabilità di cercare una soluzione alternativa".

"Sono molto amareggiato – racconta Andrea Lo Presti, presidente della società – il lavoro fatto fino a oggi è stato splendido. Manteniamo la prima squadra e i Primi Calci, ma soprattutto una società sana".

Collaborazione con il Comune, in questi mesi, non è mai mancata, sia da un lato che dall’altro, come conferma l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi: "Sono molto dispiaciuta della decisione di una società storica della nostra città come la Ghepard di non intraprendere per quest’anno l’attività di settore giovanile, dopo questi mesi di lavoro insieme dove abbiamo cercato di mettere in campo soluzioni alternative al venir meno dello spazio del campo Lucchini, che vedrà una riqualificazione importante con fondi Pnrr. Ho molto apprezzato le parole della società e il riconoscimento dell’impegno dell’amministrazione comunale. Rinnovo la piena disponibilità da parte nostra, qualora la società decidesse di rivedere la propria decisione, ad attivarci per mettere in campo la soluzione più gradita tra quelle prospettate".

La prima squadra lavorerà al Filippetti di Riale, i primi calci, invece, si appassioneranno allo sport sui campi del Velodromo.

Giacomo Guizzardi