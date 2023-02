Giovanni Favia Bologna, l’ex M5S a rischio processo: “Provocò insulti ai vigili con un post”

L'ex M5s Giovanni Favia (foto di repertorio)

Bologna, 20 febbraio 2023 – L'ex consigliere del Movimento 5 Stelle Giovanni Favia, ora ristoratore, rischia il processo per diffamazione. Il motivo? Dopo una multa ricevuta durante il primo lockdown nel suo locale, si lamentò su Facebook postando la foto del verbale e dei due vigili intervenuti. Favia: "Ristoranti vuoti, c’è paura di uscire" Come spesso accade sui social, gli agenti della Municipale furono presi di mira da una serie di commenti e insulti da parte degli utenti. Il gip del tribunale di Bologna, Roberta Malavasi, ha infatti disposto per lui l'imputazione coatta, rigettando la richiesta di archiviazione della Procura. Il fatto è del 7 maggio 2020, mentre la querela dei due agenti della Municipale, assistiti dall'avvocato Fabio Chiarini, del 2 agosto dello stesso anno. L'intervento si concluse nel locale 'A Balus' di via del Borgo di San Pietro con una multa a Favia, che non indossava la mascherina. Lo stesso giorno l'ex M5s pubblicò un post con la foto della multa, i nomi e l'immagine degli agenti. Secondo la querela, così facendo Favia li avrebbe esposti al pubblico ludibrio. Per il Gip, la scriminante del diritto sussiste per il post, ma non per i commenti "ai quali l'indagato non può ritenersi estraneo in quanto...