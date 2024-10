Guida pratica per gli alluvionati. Foto a tutto e verifiche sulle polizze: "Molte auto si possono recuperare"

di Giovanni Di Caprio

BOLOGNA

Un’escalation di allagamenti senza precedenti. Esondazioni che hanno devastato macchine, sommerso abitazioni, ricoperto di acqua le vie, sfollato migliaia di persone e spezzato una giovane vita, a Pianoro. Mentre in questi giorni sono previste nuove piogge, la regione vuole tornare alla normalità. Cosa deve fare un cittadino per recuperare quanto è stato distrutto dall’alluvione? Come richiedere i rimborsi?

CASE

Confabitare fa sapere che, per quanto riguarda i rimborsi per le case, i condomini e le cantine alluvionate, bisogna innanzitutto fare un resoconto di quanto accaduto in termini di danni con anche gli importi del materiale distrutto e con foto correlate. Così, anche quando ci sarà da richiedere i rimborsi pubblici del Comune o altri si è già pronti. Inoltre, quando l’allagamento è causato da alluvioni, bombe d’acqua o inondazioni, chi è colpito può avvalersi delle coperture dedicate a questo tipo di eventi. Dunque, per quanto riguarda l’assicurazione, il condomino deve verificare se è in possesso delle polizze per questi rischi. In seguito, deve chiedere all’amministratore del proprio fabbricato se è previsto un risarcimento per i danni specifici.

AUTO

La tormenta d’acqua che si è verificata sabato si è portata con sé anche le auto. Chi si fa carico di questi costi è la polizza dedicata agli eventi naturali. Per essere idoneo al rimborso, è necessario che l’eccezionalità dell’evento atmosferico sia riconosciuta da un bollettino ufficiale di un centro meteorologico. Inoltre, lo stesso evento deve essere verificato da più testimoni e dalle dichiarazioni delle autorità locali. Dopo aver presentato la richiesta alla propria compagnia assicurativa, l’assicurato dovrà attendere la visita del perito, il quale stimerà l’importo dei danni subiti. L’assicurazione copre sia la riparazione delle parti danneggiate del veicolo sia la sua distruzione totale. Invece, per salvare la propria auto un trucco "potrebbe essere quello di non metterla in moto ma darla subito in mano a un’officina di fiducia, così si riesce a recuperare il veicolo spendendo meno rispetto all’acquisto di un’auto nuova", fa sapere Autopromotec di Anzola.

NEGOZI

Anche quando ad allagarsi è un’attività commerciale è importante conoscere come chiedere i rimborsi in caso di un’alluvione come questa. Entra in campo nuovamente la soluzione assicurativa: il titolare dell’attività commerciale può avvalersi delle coperture dedicate agli eventi catastrofali se ha inserito questa garanzia nel suo contratto. Infine, se in un negozio si verificano danni da allagamento, derivanti dalla rottura della tubazione dell’appartamento sovrastante, in questo caso sarà il proprietario dell’immobile dal quale deriva la perdita (o l’inquilino affittuario) a rispondere.