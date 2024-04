I Musicanti di Brema in concerto per i piccoli pazienti. Al Policlinico un pomeriggio di giochi e spensieratezza Prosegue il ciclo di concerti ‘Merenda in Musica’ per i piccoli pazienti della Pediatria del Policlinico, con i Musicanti di Brema che coinvolgeranno i ragazzi in brani italiani e giochi interattivi.