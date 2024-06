I primi piatti protagonisti della sagra dei ‘Sapori curiosi’

Tre giorni all’insegna dei Sapori curiosi da oggi a domenica nelle piazze del centro storico di Casalecchio. Dodicesima edizione per l’evento ideato da Pro loco Casalecchio insieme dedicato alla gastronomia e alle specialità del territorio con un focus sui primi piatti. Il via oggi alle 18,30 in piazza del Popolo e gli stand espositivi aperti tutti i giorni dalle 9 del mattino. Solo quelli di tipo gastronomico apriranno invece alle 18. Domani e domenica ad animare le strade i volontari della Croce Rossa Italiana che saranno presenti con attività ludico-informative per grandi e piccoli a cura dei volontari del comitato di Bologna sede di Casalecchio.

Nel dettaglio i punti di ristoro saranno otto, ciascuno con una particolare specialità. Gli organizzatori sottolineano lo stand di Casalecchio Insieme con le tagliatelle di pasta fresca al ragù di "Maglio". Poi la società di ristorazione Melamangio che propone le sue mezze maniche con pesto di pomodorini secchi melanzane fritte e burrata. Il ristorante Tramvia proporrà invece la sua insalata di fusilli concassè di pomodoro, basilico, formaggio cremoso e pancetta croccante. Carina pasta bar partecipa col suo Bombolino: soffice panino ripieno di ragù oppure verde al friggione (vegano). L’agriturismo Casone di Sotto Maranello coi borlenghi modenesi. Proposta studiata e sperimentata nella cucina della scuola e poi servita in piazza quella della scuola alberghiera Luigi Veronelli coi suoi Celentani e le mezze maniche Cacio Pepe con crema di Patate. Non poteva poi mancare il piatto-simbolo della festa proposto dalla Confraternita dello strichetto: ovvero un abbinamento con questa semplice pasta sfoglia increspata al centro condita con una primavera di verdure. In abbinamento i vini dei Colli bolognesi.