Igd, nei primi nove mesi la perdita è in calo

Igd - Immobiliare Grande Distribuzione ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con una perdita netta contabile pari a 32 milioni di euro, inferiore del 17,7% rispetto ai 39 milioni di settembre 2023. I ricavi netti da locazione si sono attestati a 85,2 milioni di euro (-3,6%). La variazione, specifica la società in una nota, è del +3,7% rispetto al dato restated, che tiene conto della variazione di perimetro (pari a 7,8 milioni di euro). I ricavi lordi si sono attestati invece a 100,7 milioni di euro, (-4,4%). L’Ebitda della gestione caratteristica è pari a 77,7 milioni di euro (-4,1%), con un margine in lieve calo pari al 72,8% (-10 punti). Invece la marginalità dell’Ebitda caratteristico Freehold (relativo al perimetro immobiliare di proprietà) si attesta al 74,6% (- 40 punti base.). La gestione finanziaria complessiva è negativa per 52,1 milioni di euro (+67,8%). Infine, l’Utile netto ricorrente (FFO) è pari a 26,3 milioni di euro (-40,7%) per il solo effetto dei maggiori oneri finanziari. In considerazione di questi risultati, Igd conferma la guidance comunicata al mercato in data 27 febbraio 2024, che prevede un utile netto ricorrente 2024 di circa 34 milioni di euro. Nella foto, l’ad Roberto Zoia.