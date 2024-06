Il casello di Casalecchio riaprirà ad agosto

Casello dell’A14 di Casalecchio chiuso ancora per un mese. Poi, in tempo per l’esodo d’agosto, tutto tornerà alla normalità, dopo quasi un anno serrato di lavori per l’ammodernamento di un ponte sullo svincolo della stazione Bologna-Casalecchio, che ha comportato la demolizione e la ricostruzione del sottovia, nel quale erano stati segnatali alcuni problemi di staticità. Il casello Bologna-Casalecchio era stato chiuso il 27 luglio del 2023.

"Rimarrà chiuso fino alla mattinata di mercoledì 31 luglio 2024, in modalità continuativa: in entrata per chi è diretto verso Ancona/Padova; in uscita per chi proviene da Ancona/Padova", precisa una nota di Autostrade per l’Italia, che si affretta a tranquillizzare gli automobilisti. "Sul Raccordo di Casalecchio, – aggiunge la nota – è stato rimodulato il programma delle lavorazioni con un unico obiettivo: consentire quanto prima la fase finale delle operazioni previste nel piano di ammodernamento del ponte di svincolo".

Intanto, nelle giornate torride di luglio come cambierà la viabilità su questo casello dell’A14 a ridosso di Casalecchio che nei mesi scorso aveva interdetto l’uscita ai veicoli che provengono da Ancona e da Padova? "In alternativa – raccomanda Autostrade per l’Italia – chi proviene da Ancona ed è diretto a Casalecchio, potrà utilizzare la stazione di Bologna Fiera, al km 15+500 della A14 Bologna-Taranto, o la stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova ed immettersi in tangenziale in direzione Milano.

Per gestire al meglio la viabilità, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha previsto, per il periodo delle dell’apertura del cantiere un potenziamento del servizio di assistenza della segnaletica di cantiere e messaggi dedicati sui display a led, i mega pannelli sui quali compaiono messaggi variabili, sia sulla Tangenziale di Bologna che sulla A14 Bologna-Taranto". E costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi saranno diramati sulle onde radio di varie stazioni, nonché sulla app Muovy, sul sito autostrade.it.

Nicodemo Mele