Il disco è in mostra. Chicche e rarità per veri appassionati

La Mostra Mercato Del Disco torna a Bologna per i palati fini della musica. L’appuntamento conclusivo a ingresso gratuito è fissato oggi dalle 10 alle 19 in Piazza Lucio Dalla. Un luogo che riunisce e mescola diverse generazioni con concerti, attività culturali e spazi per famiglie, nonché centro delle nuove generazioni di pensatori e visionari che riscaldano la piazza difesa dalla Tettoia Nervi. Discobo è l’occasione perfetta sia per trovare il disco da tempo bramato, esplorando le infinità di copertine di LP e 45 giri, alla ricerca di rarità, tirature limitate, colorazioni particolari; sia per scoprire e ascoltare nuovi artisti, brani, scene musicali e molto altro. Più di 50 espositori saranno presenti in questo primo weekend di maggio con le migliori selezioni di vinili, cd, cassette, merchandising, rarità e novità, per offrire al pubblico un’imperdibile esperienza per arricchire la propria collezione, scambiare Cd e Lp e scambiarsi opinioni con gli esperti del settore.