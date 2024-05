Il museo archeologico ambientale festeggia i suoi primi vent’anni

Oggi, alle 16, al museo archeologico ambientale di San Giovanni in Persiceto, che si trova all’interno di Porta Garibaldi in Corso Italia, celebra il ventennale di attività, con un momento di incontro e riflessione sulla storia di questa realtà museale. Per l’occasione interverranno Maura Pagnoni, assessore alla Cultura e i responsabili di Agen.Ter (Agenzia Territoriale) e della Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio. A seguire è in programma l’incontro di approfondimento dal titolo ‘Ori e argenti da siti archeologici del Bolognese’. Si tratta di una visita guidata al museo e un laboratorio sui gioielli del mondo antico. Saranno inoltre disponibili riproduzioni di alcuni orecchini antichi. L’evento è ad ingresso gratuito. Il museo archeologico ambientale si trova appunto all’interno di Porta Garibaldi, edificio storico sorto sulle rovine di un’antica porta medievale. L’edificio un tempo era utilizzato come carcere mandamentale fino agli anni Sessanta del XX secolo, e conserva ancora oggi alcune caratteristiche interne del carcere: celle, grate, graffiti dei reclusi.

L’allestimento, ricco di reperti, ricostruzioni, immagini e testi esplicativi, evidenzia i principali ritrovamenti archeologici del territorio Persicetano: dai rustici di età romana diffusi all’interno della centuriazione, al villaggio fortificato medievale di Crocetta di Sant’Agata Bolognese, ai laboratori rinascimentali che, nel cuore di San Giovanni in Persiceto, producevano ceramica graffita. Il museo dà particolare rilievo all’aspetto ambientale e alla comprensione del rapporto tra uomo, ambiente e territorio nel corso dei secoli.

p. l. t.