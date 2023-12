Il Natale di Bimbo Tu. Morandi alla chitarra. E don Matteo benedice

Stare vicini e sconfiggere le difficoltà con l’amore. È questo il senso del Natale, che Bimbo Tu festeggia a Pass, nel cuore di San Lazzaro, insieme ai piccoli ospiti della struttura, le loro famiglie e i volontari, aspettando due cari amici: il cardinale Matteo Zuppi e Gianni Morandi.

Un pomeriggio trascorso tra musica e canti, "in famiglia – sottolinea il presidente di Bimbo Tu, Alessandro Arcidiacono –. Per i nostri bimbi festeggiamo e cantiamo con i volontari. Avere qui due persone così importanti, che testimoniano che siamo vicini a loro in questa battaglia che dobbiamo vincere con l’amore, è grandioso".

Ed è proprio amore quello che si respira nella sala di Pass, che attualmente ospita cinque famiglie.

Seduti in cerchio, bimbi, genitori e volontari cantano insieme a Morandi, che con la chitarra in mano intona i suoi più grandi successi, indossano la maglia verde dell’associazione.

"È un piacere essere qua - dice Gianni -. E fa commuovere vedere che questi bambini, nonostante le difficoltà, riescano a suonare così bene". Tra le canzoni, anche Caruso di Lucio Dalla. Ma il vero musicista è Marco, piccolo ospite di Pass, che suona il pianoforte, accompagnato dalla voce della sindaca Isabella Conti. Uno spettacolo che incanta e che fa emozionare tutti, e che dà speranza.

"È un momento di festa, perché le difficoltà della malattia vengono vinte così – racconta il cardinale Zuppi –. Bimbo Tu ha voluto una struttura così bella, per cui la pandemia della guerra della malattia viene sconfitta". Poi, è tempo della benedizione. "Questa casa è una benedizione per tutti – conclude Zuppi –: per chi qui trova accoglienza, famiglia e protezione. San Lazzaro è un posto bello, Dio lo benedice sicuramente. E Pass è un luogo dove le difficoltà sono aiutate e dove il buio è vinto dalla speranza".

Speranza che può diventare realtà, grazie anche alla ristrutturazione prevista in casa Bimbo Tu, che vuole creare nuovi alloggi e a una sala relax per le famiglie, con l’obiettivo anche di dare vita a nuovi progetti, dedicati alle fragilità degli adolescenti, come disturbi del comportamento psichiartico e disturbi dell’alimentazione e della nutrizione.

