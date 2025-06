Il Pd contro il Pd: "No ai tagli all’ospedale"

Ottomila firme in tre giorni nella petizione on line. Una manifestazione con corteo già in programma sabato prossimo. Banchi in piazza e raccolte di firme al mercato. Tutti contrari e tutti in ordine sparso, in Valsamoggia, sul previsto ‘depotenziamento’ del Pronto soccorso nell’ospedale di Bazzano. Pioggia di firme per la petizione on line avviata sabato scorso su Change.org da parte della formazione civica di opposizione Civicamente Samoggia, che col consigliere Simone Rimondi, ha dato voce ai cittadini che chiedono "il mantenimento del Pronto soccorso con piena operatività e la valorizzazione delle professionalità sanitarie esistenti e il potenziamento della struttura, così come previsto dalla normativa vigente per bacini di utenza come quello del Dossetti che supera le 100mila persone".

Il Pd dopo un comunicato di contrarietà al progetto annunciato dall’Ausl di Bologna ha garantito sostegno alla sindaca Milena Zanna, affiancata dagli altri quattro sindaci del distretto Reno Lavino Samoggia, che già la settimana scorsa in Regione ha messo sul tavolo gli argomenti tecnici e gestionali per ribadire che "vogliamo che sia chiaro fin da subito che non possiamo accettare che nel futuro del pronto soccorso ci sia una riduzione di servizi che avrebbe un impatto diretto sulla sicurezza e sulla salute di oltre 113.000 cittadini. Questo importante presidio di sicurezza del territorio deve rimanere attivo nella sua forma attuale". Per portare in piazza questa posizione il Pd della zona Reno Lavino Samoggia ha deciso di mettere il suo marchio in esclusiva in testa alla marcia, al ‘piccolo corteo pacifico’ sabato prossimo con partenza alle 10 da via Termanini, con approdo nell’angolo di piazza Garibaldi e termine all’ospedale Dossetti. "La sanità è di tutti: difendere il pronto soccorso di Bazzano significa difendere il diritto alla salute", recita lo slogan del partito che si trova a contrastare una decisione annunciata dagli esponenti della sanità regionale a guida Pd. Particolare non secondario secondo la capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti che annuncia banchetti e raccolta firme da domani e osserva come "mentre il Pd organizza manifestazioni, dimentica che le responsabilità sul ridimensionamento del Pronto soccorso ricadono proprio su chi governa la Regione, la Città metropolitana e l’Ausl. Il Pd invece di manifestare contro se stesso, dovrebbe assumersi le responsabilità e prendere posizioni nette contro le scelte scellerate che stanno indebolendo la sanità pubblica nei territori".

Gabriele Mignardi