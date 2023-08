Il primo rettore di Sais Europe Al timone c’è Renaud Dehousse

La Johns Hopkins School of Advanced International Studies (Sais) ha nominato il suo primo rettore. La scelta è ricaduta su Renaud Dehousse, laureato in giurisprudenza all’Università di Liegi (Belgio) e con un dottorato all’ European University Institute. Dehousse assumerà ufficialmente l’incarico a gennaio 2024, al termine del suo mandato da presidente dell’European University Institute (Eui), e ricoprirà anche il ruolo di vice dean di Sais. Prima di diventare presidente dell’Eui, Dehousse è stato professore e titolare della cattedra Jean Monnet di European Law and Policy Studies al Sciences Po Parigi, dove ha presieduto il consiglio di amministrazione dal 2013 al 2016, e dove ha fondato e diretto il Centre for European Studies. Per Dehousse, in realtà, è un ritorno alla Johns Hopkins, perché ha trascorso il suo primo anno di vita a Bologna mentre suo padre, Jean-Maurice Dehousse, studiava alla Sais Europe: "Sono felice e onorato di tornare a Bologna come nuovo Rettore di SAIS Europe – commenta –. La missione di promuovere il pensiero critico e le prospettive globali di questa Istituzione risuona profondamente con lo spirito di questa straordinaria città".

Grande acclamazione anche da parte dello staff direttivo dell’università americana. "Siamo veramente entusiasti di dare il benvenuto a Renaud Dehousse alla Hopkins in questo momento cruciale per Sais Europe", afferma Ronald J. Daniels, il presidente della Johns Hopkins University. "La sua vasta esperienza e la sua comprovata leadership, saranno determinanti nel creare nuove connessioni fra le diverse aree della nostra università, e nel consolidare il ruolo di Sais Europe quale centro per la ricerca, l’apprendimento, la creazione di politiche pubbliche e per il dialogo interculturale", commenta il Dean di Sais James B. Steinberg.