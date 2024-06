Incidente a Bologna, bloccata la tangenziale: code e disagi

Bologna, 3 giugno 2024 – Incidente sulla tangenziale a Bologna, intorno alle 20.30, all’altezza di Castel Maggiore: code e disagi al traffico. A causa dello schianto, si sono formate code di tre chilometri tra lo svincolo 4 bis Aeroporto e svincolo 6 Castelmaggiore. Secondo il sito di Autostrade per l’Italia, l’entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: è lo svincolo 6 Castelmaggiore. L’uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: svincolo 4 Via Triumvirato. Molti automobilisti sono scesi dai veicoli per capire la situazione.

19:46 Il tratto è stato riaperto Il tratto di tangeziale è stato riaperto, ma si segnalano ancora delle code 19:46 Un ferito Nello schianto sarebbe rimasta ferita una persona, portata in ospedale con un codice di media gravità 19:45 I veicoli coinvolti Coinvolti nello schianto quattro auto e una moto 19:30 Traffico bloccato tra gli svincoli 5 e 6 Traffico bloccato tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e svincolo 6 Castelmaggiore per incidente