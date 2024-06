Camion esce di strada, paura sulla statale Adriatica: chiuso un tratto al traffico

Alfonsine (Ravenna), 3 giugno 2024 – Si è per fortuna rivelata meno grave rispetto a quanto inizialmente temuto la paurosa uscita di strada di un autoarticolato verificatasi all’alba di oggi (erano da poco trascorse le 5) lungo un tratto rettilineo della Statale 16 ‘Adriatica’ compreso tra Taglio Corelli e Villa Pianta, nel territorio comunale a nord di Alfonsine.

Il conducente, un 60enne macedone che stava procedendo con direzione di marcia Ravenna-Ferrara, per cause al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Russi ha perso il controllo del mezzo, con la motrice che è piombata in un terrapieno, mentre il rimorchio è rimasto in strada arrestandosi su una fiancata e occupando l’intera sede stradale. A richiedere l’intervento dei soccorsi sono stati alcuni utenti in transito.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente al mezzo avanzato di soccorso a con bordo il medico, ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo e, per i rilievi di legge, ai Carabinieri (militari della Stazione di Russi e del Nucleo Radiomobile di Ravenna) nonché, in seguito, all’elicottero di Ravenna Soccorso. L’autotrasportatore, rimasto cosciente, è stato trasportato con il velivolo (codice di media gravità) al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Un tratto di arteria è stato chiuso al traffico.