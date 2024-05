Lavori di ampliamento del nido Meraviglia

A San Matteo della Decima partono i lavori di ricostruzione del nido Meraviglia. Per permettere per il cantiere verrà chiuso il parcheggio di via Cimitero vecchio. Gli utenti delle due sezioni del nido Meraviglia, invece, sono già stati spostati in locali idonei all’interno della scuola primaria Gandolfi, dall’inizio dell’anno educativo 2023 – 2024. L’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento del nido Meraviglia rientra tra i progetti finanziati dal Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza.