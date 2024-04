Le avventure alla riscoperta della città

Inizia domani, al parco Rodari di Casalecchio, la rassegna di attività all’aperto per le famiglie intitolato Avventure in città. Cacce al tesoro, laboratori e passeggiate per divertirsi, riscoprire le aree verdi della città e soprattutto il piacere di stare insieme è la sostanza di questa iniziativa promossa dal Centro per le famiglie dell’Unione Reno lavino Samoggia negli spazi dei parchi di Casalecchio e rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni accompagnati da famigliari.

Tre appuntamenti, fino al 15 giugno con attività espressive e di riciclo/bricolage, laboratori naturali all’aperto, passeggiate nei parchi, caccia al tesoro, escape room, caratterizzate da un approccio esperienziale attraverso la natura, il movimento e la condivisione delle attività con gli altri. Domani al Rodari dalle 17 alle 19 in programma giochi di condivisione in gruppo all’aperto, escape game, caccia al tesoro creativa.