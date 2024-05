Le migliori colonne sonore degli anni ’80. Al Tag va in scena il musical degli Anthera

Top fun - Anthera : le migliori colonne sonore degli anni ‘80. Un nuovo musical con tantissimi video delle scene più iconiche reinterpretate dagli Anthera. Da Flashdance a La storia infinita, dalla hit Ghostbusters alla romantica The Time Of My Life del film Dirty Dancing per arrivare alla colonna sonora di Rocky, ai voli di Top gun, ai balli di Grease e Footloose, alla nostalgica "Moonlight Shadow" di Vacanze di Natale e poi Pretty woman, Ritorno al futuro e tanti altri miti dell’epoca. Si arriverà ad un finale sorprendente con uno spettacolo che scalderà i cuori perché questi film sono entrati nel cuore di tutti. Appuntamento il 17 maggio, teatro Tag con inizio alle ore 21.