’Le vergini suicide’ compie 25 anni

Era il 1999 quando un’esordiente Sofia Coppola arrivava al Festival di Cannes. E per festeggiare il 25esimo anniversario del film, la Cineteca porta da domani nelle sale italiane (e a Bologna al Modernissimo) Il giardino delle vergini suicide, nel restauro in 4K realizzato da Criterion con la supervisione del direttore della fotografia Ed Lachman. Sabato 11 maggio, alle 11 al Modernissimo, ci sarà una lezione di Roy Menarini e il 31 maggio, alle 16, con la proiezione del film incontro con Veronica Ceruti per il ciclo ’Era meglio il libro?’