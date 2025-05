Letture per i piccoli, è l’Angolo delle fiabe

È stato inaugurato nei giorni scorsi nel giardino del centro sociale Malpensa ‘L’angolo delle fiabe’. Nonostante la pioggia che ha fatto la sua comparsa proprio all’orario della celebrazione, sotto il gazebo dell’Isba libri la signora Marzia, volontaria della biblioteca, ha letto, come da programma, ‘I musicanti di Brema’ dei Fratelli Grimm, alla presenza di un ristretto numero di coraggiosi, dato il maltempo. Franco Spinelli, ideatore dell’iniziativa, aveva detto che bastava anche un solo bambino per dar corso all’evento. Quando è arrivata Nora, una bella bambina accompagnata dalla nonna, l’inaugurazione ha avuto inizio, alla presenza di Lucia Chiodini, assessora alle politiche per la famiglia che, plaudendo all’iniziativa, ha sottolineato quanto la lettura di libri sia importante anche nell’infanzia.

p. g.