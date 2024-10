Gli studenti del Malpighi ad Harvard: le esperienze e i traguardi

Bologna, 21 ottobre 2024 – Un incontro per raccontare le esperienze e i traguardi degli studenti del liceo Malpighi che hanno partecipato alle summer school di Harvard grazie al progetto ‘Excellent’ di ‘Imparare per Passione’, realizzato grazie a Fondazione Campari.

Sarà domani alle 12 al La.B di via S.Isaia, la presentazione di ‘Storie di Futuro: scommettere sul talento, la passione e l’intraprendenza dei più giovani’, che racconterà il successo del progetto a cui hanno partecipato 118 studenti dall’anno scolastico 2019/2020.

‘Excellent’, nato con l’obiettivo di valorizzare il merito dei ragazzi, ha avuto un ruolo fondamentale nella vita del Liceo Malpighi perché è stata una occasione per allargare gli orizzonti degli studenti e ripensare al proprio percorso.

Il preside Marco Ferrari, sottolinea l’importanza di progetti come questo nel favorire lo sviluppo di una scuola più aperta e ambiziosa. Inoltre grazie a ‘Imparare per Passione’ in cinque anni sono state assegnate per merito e reddito 23 borse di studio quadriennali a copertura totale dei costi scolastici e delle attività extra scolastiche.

Il progetto ha portato anche a compimento un progetto di orientamento iniziato 20 anni fa con la creazione di un Career Service interno che accompagna gli studenti del triennio nella scelta post-diploma, coinvolgendo esperti esterni e offrendo attività obbligatorie e facoltative.

Dal 2021, il Service ha formato 20 docenti tutor, 2 membri dello staff ed ha coinvolto più di 300 studenti. Lo scopo è offrire ai giovani la possibilità di osservarsi in azione, accogliere nuove sfide, scoprire o rafforzare interessi e attitudini, acquisire competenze trasversali e conoscenze sul mondo universitario e del lavoro.