L’iconografia della destra. Storici a confronto con Luciano Cheles

Domani alle 16,30 all’istituto Parri in via sant’Isaia 18 Luciano Cheles presenta Iconografia della destra. La propaganda figurativa da Almirante a Meloni (Viella, 2023) in dialogo con Riccardo Brizzi, Giovanna Cosenza e Mirco Dondi, docenti dell’Università di Bologna nell’incontro che sarà moderato da Matteo Pasetti (Alma Mater). Il bookshop è a cura dalla Libreria Trame.

A partire da un’ampia gamma di fonti iconografiche, Luciano Cheles ricostruisce l’evoluzione della propaganda figurativa della destra italiana dal 1946 a oggi, interrogandosi sugli elementi di continuità e discontinuità fra il fascismo e i tre partiti che nel corso degli anni si sono passati il testimone della destra all’interno del Parlamento: Movimento Sociale Italiano, Alleanza Nazionale e Fratelli d’Italia. Il volume mostra come la propaganda postfascista celi spesso allusioni e precisi riferimenti al passato.