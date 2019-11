Bologna, 26 novembre 2019 - La sanità, si sa, è un tema che coinvolge tutti e, in particolare, i nostri lettori ci stanno segnalando i disagi, ma anche alcuni casi di efficienza, come si rileva in questa lettera, a cui i cittadini vanno incontro in relazione alle prenotazioni.

Maria Faustina ci porta nella branca dell’Ortopedia: "Sulle liste d’attesa per la prenotazione Cup, vorrei raccontare le mie esperienze. A fine settembre 2019 porto mio figlio, di 10 anni, dalla pediatra per il rinnovo del certificato sportivo e durante la visita la dottoressa mi consiglia una visita ortopedica al rachide e prepara la richiesta per la prenotazione al Cup". Così la mamma si mette in moto. "Nei giorni successivi contatto il Cup e la prima disponibilità in città è per aprile/maggio 2020 (dipende dalla struttura), a questo punto preferisco prenotare una visita a pagamento presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli per il 15 gennaio 2020. Per mia fortuna conosco una persona che si offre di controllare giornalmente la situazione delle prenotazioni e mi trova un posto per il 21 gennaio 2020. È solo una visita di controllo, ma i tempi di attesa sono veramente eccessivi".



E qui scatta la buona notizia, di cui la sanità bolognese è comunque ricca. "Nel corso di quest’anno ho dovuto eseguire molteplici esami e visite a seguito di un piccolo tumore mammario – spiega la donna – e l’ospedale Bellaria si è fatto carico di prenotare tutti gli esami e nel giro di alcune settimane avevo il mio appuntamento. Ecco le mie esperienze".