Lite al bar, Salvini: "Via chi è indegno"

Dopo la lite dei giorni scorsi degenerata in un’aggressione a colpi di punteruolo, il Questore di Bologna ha emesso un decreto di sospensione per il bar L’Incontro di Ozzano, sulla via Emilia. Il decreto di sospensione delle autorizzazioni e la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale avranno la durata di dieci giorni. Il provvedimento si è reso necessario al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, considerato che il bar, negli ultimi periodi, è risultato oggetto di numerosi interventi effettuati dai militari della Compagnia di San Lazzaro, a seguito di richieste, da parte dei titolari o di altri clienti, per soggetti molesti e spesso in stato di alterazione alcolica.

In ultimo, l’evento che ha portato all’arresto di 28enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine.

A seguito di accertamenti, i militari hanno scoperto che i malcapitati erano stati feriti perché avevano preso le difese della barista, la quale, qualche minuto prima, aveva richiamato il responsabile, facendolo allontanare dallo scaffale delle bevande alcoliche.

Sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha scritto: "A Ozzano, due clienti sono stati feriti per aver difeso una barista dalle violenze di un 28enne tunisino (già noto alle Forze dell’Ordine), solo perché la donna lo aveva allontanato dallo scaffale delle bevande alcoliche. Indegno. Non possiamo farci carico anche dei delinquenti del resto del mondo: se vieni in Italia o rispetti le leggi o te ne torni nel tuo Paese".