Malcontenti, Battibecco e Sette Leoncini: gli strani nomi delle vie

Malcontenti o Battibecco, Malpertuso o Lazzaretto, Sette Leoncini o Broccaindosso. Perché alcune strade di Bologna hanno dei nominativi così strambi? Studiando e interpellando gli storici la risposta è sempre la stessa: spesso si tratta di nomi decisi dalle storie di tutti i giorni, dalle storie tramandate da chi viveva in quelle vie nel corso dei secoli, dai mestieri che venivano sviluppati.

"Proprio un mestiere, quello dei birocciai (i trasportatori con il carretto di barbabietole e ghiaia), ha dato il nome a via della Berretta Rossa, dal loro copricapo caratteristico – racconta Marco Poli, storico, già membro della commissione per la toponomastica della città, ospite del podcast di oggi de Il Resto di Bologna –. Quindi niente riferimento politico".

E poi ci sono altre strade che si portano dietro racconti tra verità e leggenda. "Via Malcontenti perché lì, vicino piazza 8 Agosto, passavano i detenuti ahiloro destinati alla pena capitale – continua Poli –. E via Senzanome, che ha avuto un’evoluzione dal primo appellativo ‘Sozzonome’. Si narra che il primo nome fosse davvero molto volgare. Divertente anche la diffusione della denominazione ‘Sfrega tette’: a Bologna ci sono ben 4 vie che rivendicano l’antica dicitura, la più celebre sarebbe via del Fossato. Ma il dubbio, fondato, è che la denominazione si riferisca piuttosto ai tetti, e non al seno di una donna".

L’amministrazione può dare il nome alle vie dall’Unità d’Italia in poi, e quando Poli era in Comune ci si pose un curioso dilemma. "Che fare con i religiosi? Decidemmo che solo i papi e i cardinali nati a Bologna, eventualmente, avrebbero avuto il riconoscimento di una via. Poi è stata la volta dei pittori, dei cantanti, e per partigiani e salvatori della patria lo spazio non è mai contento. Del resto da Dozza in poi c’è sempre stato nella commissione per la toponomastica un rappresentante dell’Anpi – conclude Poli –. La toponomastica, del resto, è una bella fotografia della nostra memoria".

Paolo Rosato