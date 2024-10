Minacce di morte per il sindaco sul circolo Pd di Bologna: indignazione e condanna

Bologna, 29 ottobre 2024 – Scritte con minacce di morte per il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e insulti contro il Pd: il violento attacco verbale è stato trovato sulla sede del circolo Pd "2 agosto 1980", in via Casarini a Bologna, in zona Zanardi.

"Purtroppo anche stamattina il circolo Pd '2 agosto 1980' si ritrova con queste scritte indecenti ma, questa volta, con una novità: la minaccia di morte al sindaco Matteo Lepore - scrive il circolo Pd sul suo profilo Facebook -. Oltre a stigmatizzare l'azione riprovevole ed antidemocratica che si ripete da un po' - prosegue - oggi è necessario esprimere solidarietà al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, esortandolo a non farsi intimidire dalle minacce e ad andare avanti con il lavoro. Forza Matteo Lepore".

"Scritte ignobili – stigmatizza la segretaria dem bolognese, Federica Mazzoni – Al Segretario Vincenzo Cocco, e a tutti i compagni e le compagne lì iscritte tutta la vicinanza e il più grande sostegno nel denunciare. Questi atti vandalici, gli attacchi violenti e di minaccia al sindaco Matteo Lepore sono gravi e intollerabili”.

"Ho chiamato Vincenzo Cocco, segretario del circolo '2 agosto' per manifestare a lui e a tutti i compagni e amici del circolo la mia solidarietà – aggiunge il deputato dem Andrea De Maria –. So che saranno a maggior ragione in campo per difendere e promuovere i valori di libertà, democrazia e giustizia sociale che sono il riferimento del Partito democratico".