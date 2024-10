Vandali contro ‘RobertoRedSox’. Insulti e simboli neofascisti sul taxi

La scritta "infame" sul cofano, simboli neofascisti e altre volgarità. È duro lo sfogo di Roberto Mantovani, il tassista conosciuto come ‘RobertoRedSox’ o ‘Bologna5’, passato alla notorietà dopo aver portato avanti una crociata sull’utilizzo del Pos per i taxi: Mantovani è finito nuovamente nel mirino, dopo che in passato aveva già subito minacce e vandalismi, come quando ha trovato bucati gli pneumatici del taxi. Questa volta un attacco ancora più becero, con una bomboletta spray, sulle carene del taxi. Carene che riportavano anche delle immagini per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, tanto da far pensare Mantovani a "un attacco misogino". Il tassista, su X (l’ex Twitter), ha scritto che l’episodio è avvenuto fuori regione e che per lui è già stata attivata una raccolta fondi su GoFundMe, da cui attingerà le spese per pulizia e carrozzeria, devolvendo il resto al centro ‘Senza violenza’.

fra. mor.