È morto Franco Cresci, addio all’icona del Bologna degli anni ‘70

Bologna, 13 agosto 2025 - Addio a Franco Cresci, terzino sinistro e icona del Bologna degli anni Settanta, capace di vincere due Coppe Italia (1970 e 1974) una Coppa di Lega italo-inglese, sempre nell’anno di grazia 1970. I funerali si terranno sabato 16 alle 10.30, alla chiesa di San Disma e San Carlo (in Via Seminario, 2 40068 - Pulce di San Lazzaro).

Franco nasce a Milano il 15 settembre 1945 (tra poco più di un mese avrebbe tagliato il traguardo delle ottanta primavere). Il papà di Franco è tifoso dell’Inter e finisce nelle giovanili nerazzurre nel periodo di Helenio Herrera. Un anno in prestito al Varese, poi diventa di proprietà del Milan che alla fine lo gira al Bologna - siamo nel 1968 - per avere Romanino Fogli, uno degli eroi rossoblù dell’Olimpico del 1964.

Piace al ‘Petisso’, Bruno Pesaola, il direttore sportivo rossoblù Carlo Montanari ha buoni rapporti con il club rossonero: Franco diventa un punto fermo del Bologna. Il gemello diverso di Tazio Roversi. Il biondo con la maglia numero 2 (all’epoca la numerazione classica va dall’1 all’11) a destra, il moro a sinistra, con il numero 3. Deve marcare l’ala destra, Cresci, ma ogni tanto si spinge in avanti.

Franco Cresci con Gianni Morandi nel 2009 per i 100 anni del club

Con il Bologna, in undici stagioni, mette insieme 301 presenze con 7 gol. Ha un tiro potente, Cresci. Solo che il mestiere di Franco non è quello di far gol e la precisione non è delle migliori. Non a caso, nel 1974, quando la Coppa Italia si decide ai rigori, Franco sbaglia la trasformazione. I compagni lo consolano, a far festa, all’Olimpico, 51 anni prima della Italiano band, c’è anche lui.

Pochi gol, ma uno al Dall’Ara, nel vecchio Comunale, davvero memorabile.

È il 23 febbraio 1975, si gioca Bologna-Inter. I rossoblù sono già in vantaggio per 1-0. Cresci recupera palla - ha appena segnato Savoldi - e poco dopo il centrocampo crossa. O almeno il portiere nerazzurro Ivano Bordon, che ha un terrore folle delle incornate di Beppe-pensa che sia un cross. Forse è tale, ma è uno spiovente potente. Bordon esce per marcare da vicino Savoldi. Ma così facendo si lascia superare da un clamoroso pallonetto. Finisce 2-1, all’Inter non basta una rete del baffo Mazzola. Gioca in rossoblù fino al 1979. Poi diventa un ottimo allenatore. Porta in alto il San Lazzaro, poi il miracolo Crevalcore guidato fino alla serie C con due derby anche con il Bologna. Appassionato di statistiche, soprattutto dei giocatori delle serie minori. Conserva tabellini, riscontri, racconti. Oggi si direbbe che ha una banca-dati strepitosa.

Silenzioso, taciturno, con l’espressione apparentemente imbronciata. Ma con un cuore d’oro. Ciao Grande Franco.

Il cordoglio della società: “È stato una colonna del nostro club”

Il club rossoblù ricorda il difensore che, con 404 presenze complessive tra campionato e coppe, è stato il sesto giocatore per numero di partite disputate con il Bologna dietro Bulgarelli, Roversi, Reguzzoni, Nervo e Perani. “Proprio con Tazio Roversi – ricorda la squadra emiliana – formò a lungo una straordinaria coppia di terzini, punto di forza della squadra per tutti gli anni Settanta. Contribuì alla conquista di due Coppe Italia (1970 e 1974) e di una Coppa di Lega Italo-Inglese (1970)”. Cresci, “marcatore puro, abile sia come laterale sia come centrale, amatissimo dal popolo rossoblù che oggi lo piange, è stato una colonna del nostro club. Alla famiglia, agli amici e ai tanti che gli hanno voluto bene - si legge sul sito - vanno le più sentite condoglianze del Bologna FC 1909, che perde con Franco uno dei figli più cari”.