Bologna, 9 gennaio 2022 - Stamattina i bolognesi, guardando fuori dalla finestra, si sono trovati la città imbiancata. Una spolverata di neve che mette allegria, sempre che non peggiori e crei disagi al traffico. Per ora si tratta di un tocco coreografico sulla città domenicale: dopo i giorni di Natale e Capodanno all'asciutto, un po' di neve non poteva mancare. E verso le 11 la neve ha cominciato a cadere sempre più intensa: attaccherà?

In ogni caso non è del tutto una sorpresa: le previsioni meteo di ieri parlavano chiaro, annunciando neve fino alle spiagge della Romagna. L'allerta della Protezione civile ha fatto mobilitare anche Coldiretti, che ha messo a disposizione i trattori agricoli come spalaneve e per la distrubuzione del sale.