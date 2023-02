Numeri record per Bettina Buck

Numeri record di pubblico per la mostra Bettina Buck, Finding Form, inaugurata nel corso di Art City, ma in corso nella Sala Convegni di Banca di Bologna a Palazzo De’ Toschi fino al 19 febbraio. Oltre settemila persone hanno visitato la mostra curata da Davide Ferri e dedicata all’artista tedesca scomparsa nel 2018. Banca di Bologna esprime soddisfazione per il risultato ottenuto (+ 35% di accessi rispetto all’ultima edizione della manifestazione). "Da sette anni siamo entrati nel circuito di Art City come Main Project – dichiara il direttore generale Alberto Ferrari – ma questo è stato un anno record".