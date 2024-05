Nuove ruspe in via Sabotino

Ecco tutti i cantieri in attivazione in città da domani, lunedì 6 maggio. Via dell’Archiginnasio dall’8 maggio, avrà dei restringimenti della carreggiata per un intervento sulla pavimentazione. Termine previsto: 13 maggio. Via Irnerio, nel tratto in prossimità di Piazza Otto Agosto, da oggi avrà restringimenti della carreggiata stradale per lavori di sostituzione di condotta gas. Per limitare i disagi alla viabilità i lavori si svolgeranno a fasi alterne e nelle giornate dal lunedì al giovedì. Termine previsto 23 maggio. Via della Liberazione, istituzione di senso unico di circolazione con direzione da via Stalingrado verso via Franceschini-via Ferrarese, eliminazione della corsia preferenziale direzione periferia e restringimento della carreggiata dalle 9.30 del 7 maggio per lavori propedeutici alla realizzazione Linea Rossa del tram. Termine previsto: 7 giugno. Via Giuseppe Parini chiusa presso il civico 6 lunedì 6 e martedì 7 maggio (o, in caso di maltempo, mercoledì 8 maggio) durante le fasi di lavoro per operazioni di smotaggio gru edile. Entrata ed uscita veicoli lato via Torquato Tasso in senso unico alternato regolato a vista.

Poi ancora, via Felice Cavallotti chiusa presso il civico 2/C il 9 maggio tra le 9 e le 15 per operazioni di trasloco, con entrata e uscita veicoli lato via Francesco Roncati con senso unico alternato regolato a vista. Piazza San Martino, per interventi di ripristino della pavimentazione ai civ 7 e 4, avrà un restringimento di carreggiata l’8 e il 9 maggio. Le aree rimarranno transennate fino al 25 maggio per far maturare i leganti cementizi. Via di San Luca, invece avrà dei restringimenti di carreggiata il 9 e il 10 maggio per un intervento di riallineamento a tratti delle cordolature stradali. Via Sabotino avrà dei restringimenti di carreggiata lato civici pari dall’8 maggio per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 30 giugno. Via Mengoni infine sarà chiusa, eccetto residenti, dall’8 al 10 maggio per rifacimento a tratti della pavimentazione stradale.