Ocarine di tutto il mondo unitevi. Concerti, mercato e party a tema

L’Ocarina Festival di Budrio entra nel vivo domani e domenica, 13 e 14 aprile. La manifestazione è promossa dal Comune, con il patrocinio di Comune di Bologna, Città metropolitana, Regione, e realizzata da Fondazione Entroterre in collaborazione con G.O.B., Associazione Diapason, Associazione culturale Il temporale. Partner del festival è Tper con il sostegno di Banca di Bologna. Si presenta ricca e variegata la sezione dedicata in questi ultimi giorni all’Extra Oca, che nasce con l’intento di portare alla scoperta di tutte le sfaccettature del caratteristico strumento. Una selezione di visite a tema per il centro storico di Budrio, presentazioni di libri, offerte speciali di brunch a tema ocarina, fino all’Extra-Oca per eccellenza: i mercatini, siti all’interno del portico di piazza Antonio da Budrio, costruttori e rivenditori provenienti da tutto il mondo presentano una straordinaria varietà di prodotti e modelli di ocarina.

La giornata di domani propone anche due importanti appuntamenti della sezione live: alle 10 Ocarithon, maratona musicale in cui sei formazioni provenienti da tutto il mondo si alternano nella suggestiva Sala Ottagonale alle Torri dell’Acqua, alle 21 il Gruppo Ocarinistico Budriese è protagonista, insieme all’Orchestra Giovanile BenTIVoglio del concerto di gala sul palco del Teatro Consorziale. Non mancano, inoltre, momenti di approfondimento dell’ocarina e della sua storia. Con Oca Tour, con l’Associazione Diapason-Progetti Musicali, si va alla scoperta delle origini dello strumento e dei luoghi da cui ha preso il volo per conquistare il mondo.

Grazie, invece, ai laboratori di Oca Kids, ragazzi e adulti hanno la possibilità di entrare nelle sonorità e nelle peculiarità di questo famoso strumento. La serata si conclude sempre al Teatro Consorziale dalle 23 con l’Oca party, serata con il DJ Farrapo. Domenica alle ore 11.30 il Consorziale ospita il Concerto Finale: gli allievi del Conservatorio (classe di Emiliano Bernagozzi), i solisti del Gob e una tra le migliori orchestre d’ocarina d’Oriente: la Cts Ocarina Orchestra sono insieme sul palco per celebrare congiuntamente la rinnovata edizione del Festival dell’Ocarina 2024. L’iniziativa rientra tra le attività volte alla riscoperta e alla divulgazione del patrimonio culturale di Fondazione Entroterre, che coraggiosamente prosegue nella sua opera di esplorazione, studio e valorizzazione delle tante ricchezze culturali dei territori, riportandole alla vita per condividere la loro capacità di continuare a ricordarci chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo.