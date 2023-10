Omicidio suicidio a Bologna, trovati due cadaveri: un’anziana e il figlio

Bologna, 23 luglio 2023 – Due cadaveri sono stati rinvenuti dalla polizia questa mattina in via Marzabotto, a Bologna. Si tratta di un’anziana di 94 anni e del figlio, di 72. A chiamare le forze dell'ordine è stato il nipote della signora, figlio dell'uomo. Da una prima ricostruzione pare si tratti di omicidio-suicidio: il figlio 72enne avrebbe sparato all'anziana madre con un fucile da caccia regolarmente detenuto, per poi togliersi la vita. Ulteriori accertamenti in corso.