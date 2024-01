L’oroscopo di Bologna per il 2024. Rava: "Città legata all’astrologia. Sarà un anno di cambiamenti" La consulente olistica: "Il futuro della Garisenda? Saturno in positivo, ma Plutone potrebbe creare problemi. Da maggio, Giove in Gemelli aprirà le porte all’innovazione e alle comunicazioni, favorendo il turismo"