People Mover fermo per lavori di manutenzione a settembre: le date

Bologna, 30 agosto 2024 – Il People Mover si ferma di nuovo. Marconi Express ha annunciato che, da martedì 3 a venerdì 13 settembre, il servizio su monorotaia sarà sospeso, come previsto dal programma di manutenzione per garantire la qualità del servizio.

Per far fronte ai disagi che potrebbero crearsi, il collegamento tra l’aeroporto e la stazione centrale e viceversa sarà garantito, dalle 5.40 a mezzanotte, da un bus-navetta che prevede i seguenti punti di partenza: all’aeroporto al piano terra all’uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto in via Terracini; alla stazione centrale in via Carracci. I trasferimenti dureranno circa 25 minuti, con fermata intermedia alla stazione Lazzaretto.

Il People Mover tornerà in servizio da sabato 14 settembre, con la prima corsa alle 5.40. In ogni caso, per i passeggeri dell'aeroporto in partenza con i primi voli della mattina o in arrivo con gli ultimi della notte resta disponibile il servizio notturno Marconi Express 940, che prevede due corse dall’aeroporto Marconi alla stazione centrale in via Carracci, con partenze alle 1.15 e alle 4.30; dalla stazione centrale in via Carracci all’aeroporto, corse alle 0.42 e alle 4.

I biglietti, sia per il servizio sostitutivo bus-navetta che per il Marconi Express 940, possono essere acquistati con le stesse modalità disponibili per i biglietti del People Mover. Rimane inoltre operativa la nuova linea su bus 100% elettrici “Marconi Express 949”, che collega l’aeroporto e il centro città, con capolinea in piazza Malpighi, senza soste intermedie. La linea è attiva dalle 4 (con la prima corsa da piazza Malpighi) fino alle 2 (ultima corsa dall’aeroporto alle 1.32). Disponibile la tariffa scontata di 9,8 euro per il viaggio singolo, senza integrazione urbana, acquistabile solo sul sito MarconiExpress.it, all’emettitrice presente al capolinea “Aeroporto” e attraverso l’app Roger, selezionando il titolo “Flex solo Bus 949”.