"Per il Passante mancano la firma di Salvini e i soldi. Deve scegliere tra la Gronda di Genova e la nostra opera"

Per il Passante "manca la firma del ministro Salvini all’opera e mancano i soldi perché Autostrade sta negoziando con lo Stato il finanziamento non solo del Passante ma di tutte le manutenzioni della rete autostradale: ha presentato un piano da 36 miliardi e il Governo al momento ne ha solo 14". Quindi "deve scegliere se portare avanti la Gronda di Genova o il Passante di Bologna". Il sindaco Matteo Lepore inquadra così lo stato dell’arte sul Passante parlandone a Dedalus su Ètv. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini è "la persona che deve risolvere questo problema e in questo momento sta trovando le risorse, più di un miliardo, per il Ponte sullo Stretto di Messina e lo sta facendo tagliando risorse per la manutenzione alle Città metropolitane e alle Province e non mi pare una scelta oculata".