Picchi di passeggeri, più bus per il centro

Trentatré minuti per arrivare dall’Aeroporto fino in centro storico a Bologna, in piazza Malpighi, senza fermate intermedie. E’ stato studiato al minuto il percorso del nuovo servizio di Marconi Express, che, in vista della stagione estiva e dei picchi di traffico passeggeri previsti per il Marconi, affianca al People Mover un nuovo servizio su bus, che coprirà anche le ore notturne in cui la navetta sopraelevata non è operativa, da mezzanotte alle 5 del mattino: la nuova linea 949 attivata da Marconi Express e Tper in accordo con il Comune sarà attiva fino all’8 settembre e coprirà la fascia oraria dalle 4 del mattino alle 2 di notte (ultima corsa dall’Aeroporto all’1.32) per 22 ore di servizio complessivo, con partenze ogni 33 minuti circa. La flotta impiegata sulla linea è composta da bus 100% elettrici, tra cui tre nuovi Heuliez di Iveco forniti da Maresca e Fiorentino. Sui bus si potranno utilizzare i biglietti del People Mover allo stesso prezzo (12,80) e con inclusa l’integrazione di 75 minuti per gli autobus urbani. Si potrà pagare anche con la carta contactless ai tornelli installati sui mezzi. Infine, è disponibile anche un biglietto ‘Flex solo bus’ per il viaggio singolo senza integrazione urbana a 9,80 euro.