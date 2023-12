Picchia la compagna e minaccia di uccidere il gattino: denunciato

"Se non sali in casa ammazzo il gatto e poi ammazzo te". Per questa singolare minaccia e per le percosse seguenti i carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna hanno denunciato un 22enne moldavo residene a Casalecchio che nella notte fra sabato e domenica scorsa al culmine di una lite con la sua compagna, anche lei moldava, ventenne, era stata inseguita e minacciata e picchiata nell’atrio del palazzo dove vivono.

Da qui l’intervento dei carabinieri e la conseguente denuncia per minaccia e lesioni personali aggravate. La segnalazione dei vicini al 112 è arrivata intorno alle 2 di notte e quando la pattuglia dei militari è arrivata sul posto è stata informata che la donna si era rifugiata nel palazzo, inseguita dal giovane. Ed è nell’appartamento che il 22enne ha ammesso di avere avuto una lite con la compagna. Lei, alla vista dei Carabinieri, si è tranquillizzata mostrando delle ecchimosi sul collo per poi raccontare che la lite col compagno era iniziata a bordo dell’autobus. Lui si era arrabbiato con la compagna che lo aveva invitato ad abbassare il volume del telefonino per evitare di disturbare gli altri passeggeri. Intimorita dal rimprovero del giovane, la ragazza è scesa dall’autobus in anticipo per fare ritorno a casa a piedi. Lui era rientrato prima mentre la giovane, terrorizzata, non era entrata nell’appartamento, preferendo rimanere in strada, da dove ha chiamato un’amica per farsi ospitare. A quel punto lui dalla finestra si è accorto della situazione, ha preso in braccio il gatto, è sceso nell’atrio dove ha proferito la sua minaccia, alla quale sono seguite le percosse e la minaccia con un coltello.