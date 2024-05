Piscina adatta anche ai disabili grazie al nuovo sollevatore Un sollevatore mobile per l'accesso alla piscina di Gaggio Montano è ora disponibile per le persone con disabilità, grazie all'assegnazione di fondi regionali. L'Unione Comuni Appennino bolognese ha destinato complessivamente 58.865,15 euro per progetti inclusivi, tra cui giochi per parchi e scuole.