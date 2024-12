Polemiche a Jesi: l'albero in plastica in piazza Pergolesi divide l'opinione pubblica

Dopo le polemiche, l’albero in plastica in piazza Pergolesi, una volta acceso, sembra piacere a jesini e non solo, visti i numerosi selfie e post positivi sui social. Ma a spuntare è una nuova polemica sollevata dall’ex consigliere comunale e provinciale Marco Giampaoletti.

"Negli anni dell’amministrazione Belcecchi è stato acquistato un albero tecnologico (a led, ndr) sistemato in piazza delle Repubblica – ricorda –. Non erano mancate le polemiche ma l’albero avrebbe potuto essere una buona idea visto la spesa di 17.500 euro più iva, risparmiando ogni anno un albero vero. Il tipo scelto però non era adatto ad una piazza, e così l’albero a led è finito nel dimenticatoio.

Quando ero in maggioranza l’ho ritrovato in un magazzino e con gli elettricisti e uffici di competenza si è pensato di sistemarlo e posizionarlo a San Savino, punto trafficato e ben visibile. Ma ora – aggiunge - l’albero a led è di nuovo sparito sia dalla maggioranza precedente che quella attuale, perché si sono danneggiate delle parti e nessuno ha voglia di sistemarlo anche se la spesa sarebbe stata minima. La giunta ora ha investito su un albero di plastica pur avendone uno da sistemare".