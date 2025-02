Poliziotto aggredito in via Irnerio a Bologna, mano fratturata

Bologna, 12 febbraio 2025 – E’ stato aggredito da un uomo molesto che per cercare di sottrarsi a un controllo gli ha fratturato la mano. E’ successo in via Irnerio e ora il poliziotto del commissariato Due Torri-San Francesco di Bologna ne avrà per 30 giorni.

Le pattuglie erano intervenute per calmare quell’uomo che aveva un atteggiamento molesto e aggressivo. A rendere nota l'aggressione è il sindacato di polizia Siulp, che parla di “ennesimo atto di violenza ad operatori delle forze di polizia, una vera e propria mattanza che pare non interessare concretamente a nessuno”.

Per il segretario bolognese del sindacato, Amedeo Landino, quanto accaduto la scorsa notte è emblematico di una realtà diventata insostenibile, in cui la violenza contro chi opera con professionalità e perseveranza nel garantire la sicurezza pubblica sta assumendo proporzioni allarmanti ed incontrollate.

"La risposta istituzionale non può limitarsi a una solidarietà di circostanza -conclude Landino - ma deve tradursi in azioni concrete che garantiscano maggiori strumenti ed adeguate coperture per tutte le donne e gli uomini in divisa”.